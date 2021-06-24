القضاء الفرنسي يصدر حكمه على المصري منفذ "هجوم الساطورين"

بعد نحو 4 سنوات من الجريمة، قضت محكمة الجنايات الخاصة في باريس بالسجن 30 عاما على مصري هاجم بساطورين عسكريين في مركز كاروسيل دو لوفر التجاري، في العاصمة الفرنسية.

وترافق الحكم الصادر في حق المصر عبد الله الحماحمي بمنع الإفراج عنه قبل أن يمضي ثلثي مدة عقوبته، على ما أوضح رئيس المحكمة لوران رافيو بعد مداولات استمرت أكثر من 7 ساعات.

ومنع المدان من الإقامة بشكل نهائي على الأراضي الفرنسية، وأدرج اسمه على سجل مرتكبي الجرائم الإرهابية.

وأيد القضاة الخمسة طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالحكم عليه بالسجن 30 عاما.

وعند تلاوة الحكم الذي ترجم للمتهم بشكل فوري، لم تبد على الحماحمي الذي وضع كمامة أي رد فعل.

وفي صباح الثالث من فبراير 2017 في مركز اللوفر التجاري هاجم الحماحمي بواسطة ساطورين مرتديا قميصا قطنيا أسود اللون مع جمجمة، دورية عسكرية.

وأصيب أحد العسكريين في فروة الرأس، فيما أصيب المهاجم بجروح خطرة إثر اطلاق النار عليه.

وأقر المهاجم خلال محاكمته في باريس بأنه بايع تتنظيم "داعش" الإرهابي قبل تنفيذ العملية، مع تشديده على أنه لم يكن يقصد القتل.