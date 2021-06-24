تحطم مروحية عسكرية بشمال غرب روسيا ومصرع 3 أشخاص

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قالت مصادر فى هيئات الطوارئ الروسية، إنها تلقت بلاغا بسقوط المروحية العسكرية عند الساعة 20:30 مساء الخميس. وذكرت المصادر أن المروحية تابعة للحرس الوطنى الروسى، وتحطمت أثناء تنفيذ تحليق تدريبى بدون أسلحة، مضيفة أن تحطم المروحية أسفر عن مصرع 3 أشخاص. وأكدت السلطات المحلية أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو ضحايا على الأرض فى موقع سقوط المروحية.

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