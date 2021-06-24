عاجل.. عارف النايض: موعد الانتخابات الليبية فى 24 ديسمبر ملزم للجميع

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا، إن موعد الانتخابات الليبية المحدد فى 24 ديسمبر المقبل، هو موعد مجمع عليه، وهذا الإجماع زاد تحققا وتأكيدا فى مؤتمر برلين 2.





وأضاف النايض، فى تصريحات لقناة "سكاى نيوز عربية"، أن موعد الانتخابات، هو موعد ليبيى بامتياز اتفقت عليه لجنة الحوار السياسى الليبى فى تونس وجنيف. وتابع النايض "أصبح الموعد هو الملزم للجميع من خلال خارطة الطريق والالتزامات التى وقعتها الحكومة والمجلس الرئاسى الجديدين فى ليبيا". وأكد رئيس تكتل إحياء ليبيا على أنه "لا يمكن تمديد هذا الموعد أو المماطلة فيه لأن الحكومة الحالية والمجلس الرئاسى الحالى تنتهى صلاحيتهما فيه".

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