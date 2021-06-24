عاجل.. النايض: مؤتمر برلين 2 أكد على إقامة الانتخابات الليبة فى موعدها

وأضاف النايض فى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز"، أن المفوضية العليا للانتخابات الليبية، أكدت جاهزيتها بالكامل، مشيرا إلى أنها ستفتح باب سجل الناخبين بعد بضعة أيام.
وأوضح النايض "الأمن اليوم ليس بأسوأ منه فى 2014 وكل المناطق الليبة تحت قوى مسيطرة عليها، ونستطيع إلزام كل قوة فى كل مكان بتأمين الانتخابات فى كل منطقة، والسماح بمراقبتها".
وأكد "لا ينبغى استخدام المسألة الأمنية بالتحجج فى مزيد من المماطلة، فالشعب الليبى منذ 10 سنوات وهو ينتظر أن ينتخب رئيسا له، وينتظر إعادة تجديد الشرعية، وأجلت الانتخابات فى 2017 وفى 2018، والشعب الليبى لن يقبل بتأجيل الانتخابات مرة أخرى فى ديسمبر 2021".
وتابع النايض "فى حال المماطلة فى إجراء الانتخابات الليبية فى موعدها حينها ينبغى الرجوع لشرعية الشعب الليبى، وإن لم يعط الشعب الليبى الفرصة فى الإدلاء بصوته من خلال الصندوق، فليس له خيارات أخرى إلا الخروج للشارع والتنادى لإقامة هيئة تأسيسية جديدة.. ونأمل أن كل ذلك لن يحدث".
وأشار النايض إلى أن مؤتمر "برلين 2" أكد على إقامة الانتخابات الليبة فى موعدها، مشيرا إلى أن الإرادة الدولية والمحلية موجودة، وقرار مجلس الأمن الأخير ملزم تحت البند السابع، وبإمكان الأمم المتحدة فرض إقامة الانتخابات.
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