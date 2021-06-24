موسكو تعرب عن قلقها إزاء احتمال خروج الوضع في القدس الشرقية عن...

أعربت روسيا عن قلقها إزاء الاشتباكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس الشرقية واحتمال خروج الوضع عن السيطرة.

وقال مستشار البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة، ألكسندر ريبكين، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إنه "للأسف، تفيد الأنباء الواردة بأن التوترات في القدس الشرقية، وخاصة في منطقة الشيخ جراح وحول المسجد الأقصى لم تتراجع".

وتابع: "تستمر هناك وفي مناطق أخرى من الضفة الغربية اشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي أي لحظة قد تخرج الأوضاع عن السيطرة".

وأعرب الدبلوماسي الروسي عن قلق موسكو إزاء زيادة إصدار التراخيص لبناء المساكن على الأراضي الفلسطينية.

وقال: "وفي هذا السياق ندعو الطرفين لإبداء ضبط النفس، والحكومة الإسرائيلية الجديدة للامتناع عن الخطوات أحادية الجانب التي ستؤدي إلى واقع على الأرض بشكل لا رجعة فيه".

وأضاف: "نعتقد بأنه من المهم أن يتم بوساطة الشركاء الإقليميين، وقبل كل شيء أصدقائنا المصريين، تثبيت نظام وقف إطلاق النار الذي لا يزال هشا بعد".

ودعا الدبلوماسي الروسي المجتمع الدولي لتوحيد الجهود من أجل تسوية النزاع في الشرق الأوسط، مؤكدا أنه "من أجل تحقيق استقرار طويل الأمد للوضع الذي لن يكون ممكنا إلا بشرط الحل العادل للقضية الفلسطينية على أساس المرجعيات الدولية بما فيها قرارات الأمم المتحدة، نعتزم مواصلة الجهود الرامية إلى إطلاق الحوار المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضاف: "ندعو زملاءنا في الرباعية الدولية إلى دراسة مبادراتنا المعروفة، بما في ذلك لعقد لقاء موسع بمشاركة الدول الإقليمية".