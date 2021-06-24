شروط الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات 2021 وطريقة التقديم عليها

الإقامة الذهبية في الإمارات هي منحة للمقيمين أعلنت عنها الحكومة الإماراتية منذ فترة، وتهدف من خلالها إلى تمكين فئات معينة منهم من البقاء لفترة خمس أو عشر سنوات بإقامة حرة تتجد تلقائيًا عقب انتهائها، وقد شملت هذه الفئات العلماء، أصحاب المواهب، المستثمرين وغيرهم باعتبارهم مشاركين ولهم دورًا رئيسيًا في نهضة وتطور اقتصاد الإمارات، في السطور التالية نوضح لك جميع المعلومات المتعلقة بالإقامة الذهبية من حيث شروط الحصول عليها، طريقة التقديم والفئات المستفيدة.

شروط الحصول على إقامة لمدة 5 سنوات

أعلنت الحكومة الإماراتية مؤخرًا عن اشتراطات الحصول على الإقامة الذهبية وذلك ليحصل المستفيدين فقط بما يأتي في مصلحة الاقتصاد الإماراتي مستقبلًا، وجاءت هذه الشروط لكل فئة منهم كما يلي:

يكون الطبيب ذو خبرة لا تقل عن عشر سنوات في تخصصه.

طبيب حاصل على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المعتمدة على مستوى العالم.

حصل مسبقًا على جائزة أو شهادة تقدير في هذا التخصص.

له عضوية في إحدى الجمعيات أو المنظمات المرتبطة بمجال التخصص.

الحصول على توصية من وزارة الاقتصاد في الإمارات.

أن يكون حاصلا ًًعلى براءة اختراع أو أكثر في مجال معين معتمد من وزارة الاقتصاد أو إحدى الجهات المعنية العالمية.

يضيف هذا الشخص باختراعاته وإبداعه قيمة مضافة للاقتصاد الإماراتي.

أن يكون للمستثمر وديعة في صندوق استثماري لا تقل عن 10 ملايين درهم.

لديه استثمارات متعددة في الإمارات بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم.

أن يكون شريكًا في شركة جديدة في الإمارات.

الحصول على مجموع لا يقل عن 95% في الثانوية العامة.

معدل التراكمي لا يقل عن 3.7

امتلاك الشخص مشروع استثماري بقيمة لا تقل عن 500 ألف درهم.

أن يكون حاصلاً على الموافقة من حاضنة أعمال متعددة في الإمارات.

يكون المتقدم مستثمرًا في عقار بقيمة لا تقل عن 5 ملايين درهم.

يحتفظ بالاستثمار لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الإقامة.

يكون هذا العقار مملوكًا للمستثمر وليس قرضا ًً.

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الآن نصل إلى المرحلة الأهم بالنسبة لجميع المتطلعين إلى الاستفادة من هذا الأمر وهي طريقة التقديم والتي تكون بالخطوات التالية: