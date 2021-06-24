النايض: أمريكا وفرنسا ومصر وقفوا أمام محاولات المماطلة فى إقامة الانتخابات

جدة - نرمين السيد - عبر الدكتور عارف النايض، رئيس تكتل "إحياء ليبيا"، عن شكره للولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومصر؛ لوقوفها أمام محاولات المماطلة فى إقامة الانتخابات الليبية، مشيرا إلى أنه كانت هناك إرادة دولية واضحة فى هذا الشأن.





وأضاف النايض، فى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز عربية": "مجلس النواب الليبى عندما أعطى الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة كانت مشروطة بهذا التاريخ "24 ديسمبر"، فأعطاه الثقة لهذا التاريخ، وكذلك مجلس الأمن عندما أصدر قراره الداعم لهذه الحكومة والمجلس الرئاسى، أعطى هذا الموعد كتاريخ نهائى". وأضاف النايض "شرعية الحكومة والمجلس الرئاسى مسألة واضحة بالنسبة للقانون المحلى عن طريق مجلس النواب الليبى، وبالنسبة للقانون الدولى". وتابع "الاشتراطات التى يجب أن تتم قبل الانتخابات الليبية القادمة فى 24 ديسمبر، ومنها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، لا ينبغى أن توضع كعراقيل أمام إقامة هذه الانتخابات". وأكد النايض "الانتخابات ستقام حتى لو لم تكتمل عملية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، فى موعد إجراء الانتخابات".

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