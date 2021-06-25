مصر.. القبض على "نائب الجن والعفاريت" في عهد الإخوان

ألقت السلطات المصرية القبض علي النائب السابق علاء حسانين، الشهير بـ "نائب الجن والعفاريت "، لتزعمه تشكيلًا عصابياً للتنقيب عن الآثار، وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن.
وضبطت أجهزة الأمن كميات من الآثار بحوزة المتهمين (أكثر من 200 قطعة) ، وكشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.
وقال اللواء معز السبكي، الخبير الأمني أن واقعة القبض على النائب السابق علاء حسانين تعتبر ضربة قاسمة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات البلاد ظننا منه أنه سوف يفلت من العقاب خلف نفوذه وأمواله.
وأشار السبكي في تصريح خاص ل سكاي نيوز عربيه أن النائب في عهد الإخوان علاء حسانين سبق وان تم القبض عليه في قضية شيكات وتم حبسه.
وأضاف السبكي إلى أن الكثير من المواطنين يلجأون لشراء الآثار والاتجار بها والتي في الغالب تكون عبارة عن قطع مقلدة، والتي تتسبب في العديد من جرائم القتل بسبب النصب.
وطالب السبكي المواطنين الابتعاد عن تلك الأفعال التي تضر بالبلاد لافتا أن تجارة الآثار ليست مربحة، قائلاً "لو ربحت دلوقتي، بكرة هيتقبض عليك، عايز أقول للناس لو شفت حد بيتاجر في آثار بلدك بلغ عنه "
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