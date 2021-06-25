روسيا: لا يجوز السماح بانهيار الجدول الزمنى للانتخابات فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، أكد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين، فى كلمة ألقاها خلال مؤتمر برلين الثانى بشأن التسوية الليبية "لا نرى بديلا عن تسوية سياسية متكاملة للنزاع الليبى تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأعرب عن قناعة روسيا عن بأن انسحاب القوات الأجنبية بالكامل من ليبيا يمثل شرطا ضروريا لتطبيع الظروف فى هذا البلد، موضحا "أن التواجد العسكرى الأجنبى فى هذا البلد لا يزال يشكل مسألة معقدة".

وأوضح: "دون أدنى شك، لا يمكن الحديث عن التطبيع التام هناك طالما يستمر تواجد عسكريين ومرتزقة أجانب فى الأراضى الليبية، ونحن مقتنعون بضرورة أن تكون عملية إجلائهم منسقة من الناحية الزمنية وتشمل كافة التشكيلات المسلحة غير الليبية المتواجدة فى البلاد".

وحذر الدبلوماسى الروسى من أن عدم تطبيق هذا الشرط سيؤدى إلى تقويض توازن القوى الذى يتيح الحفاظ على الهدوء فى البلاد على مدى الأشهر الأخيرة وظهور خطر حقيقى لوقوع تصعيد عسكرى جديد فى النزاع.