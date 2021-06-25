الأمم المتحدة : تأثيرات جائحة كورونا تزيد من مخاطر المخدرات

جدة - نرمين السيد - ولاحظ التقرير كذلك، وفقا لبيان وزعه المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة، أن قوة القنب قد ازدادت فى السنوات الـ 24 الماضية بما يصل إلى أربع مرات فى أجزاء من العالم، حتى مع انخفاض النسبة المئوية للمراهقين الذين يعتبرون المخدرات ضارة بنسبة تصل إلى 40 %، على الرغم من وجود دلائل على أن تعاطى القنب مرتبط بمجموعة متنوعة من الأضرار الصحية وغيرها من الأضرار، خاصة بين المستخدمين المنتظمين على المدى الطويل.

وقالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، غادة والي، إن "ثمة ارتباط بين انخفاض إدراك مخاطر تعاطى المخدرات وارتفاع معدلات تعاطى المخدرات. وتبرز النتائج التى توصل إليها تقرير المخدرات العالمى لعام 2021 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، الحاجة إلى سد الفجوة بين الإدراك والواقع لتثقيف الشباب وحماية الصحة العامة."

وأضافت: "إن موضوع اليوم الدولى لمكافحة تعاطى المخدرات والاتجار غير المشروع هذا العام هو ’تبادل الحقائق بشأن المخدرات. إنقاذ الأرواح‘، تأكيدا على أهمية تعزيز قاعدة الأدلة وزيادة الوعى العام، حتى يتمكن المجتمع الدولى والحكومات والمجتمع المدنى والأسر والشباب من اتخاذ قرارات مستنيرة، وتوجيه الجهود بشكل أفضل لمنع تعاطى المخدرات وعلاجه، والتصدى للتحديات العالمية المتعلقة بالمخدرات."

وفقا للتقرير، أبلغت معظم البلدان عن ارتفاع فى تعاطى القنب خلال جائحة كورونا. وفى الدراسات الاستقصائية التى أجريت على المهنيين الصحيين فى 77 بلدا، أكد 42 % منهم أن تعاطى القنب قد ازداد. ولوحظ أيضا ارتفاع فى الاستخدام غير الطبى للأدوية الطبية فى الفترة نفسها.

وبين عامى 2010-2019، ازداد عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بنسبة 22 %، ويرجع ذلك جزئيا إلى النمو السكانى العالمي. واستنادا إلى التغيرات الديمغرافية وحدها، تشير التوقعات الحالية إلى زيادة بنسبة 11 % فى عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات على الصعيد العالمى بحلول عام 2030 - وزيادة ملحوظة بنسبة 40 % فى أفريقيا، بسبب النمو السريع للسكان والشباب.

ووفقا لآخر التقديرات العالمية، فإن حوالى 5.5 % من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة تعاطوا المخدرات مرة واحدة على الأقل فى العام الماضي، فى حين أن 36.3 مليون شخص، أو 13 % من العدد الإجمالى للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، يعانون من اضطرابات تعاطى المخدرات. وعلى الصعيد العالمي، يقدر أن أكثر من 11 مليون شخص يتعاطون المخدرات بالحقن، نصفهم مصابون بالتهاب الكبد سي. ولا يزال الأفيون مسؤولا عن أكبر عدد من الأمراض التى يؤدى إليها تعاطى المخدرات. وقد أصبح من الممكن على نحو متزايد على مدى العقدين الماضيين الوصول إلى مواد الأفيون الطبية الأكثر استخداما لعلاج الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطى الأفيون، وهما الميثادون والبوبرينورفين. وزادت الكمية المتاحة للاستخدام الطبى ستة أضعاف منذ عام 1999، من 557 مليون جرعة يومية إلى 3317 مليون جرعة بحلول عام 2019، مما يشير إلى أن العلاج الدوائى القائم على العلم متاح الآن أكثر مما كان عليه فى الماضي

ولم تظهر أسواق المخدرات على شبكة الانترنت إلا قبل عقد من الزمن، ولكن أسواق المخدرات الرئيسية تبلغ قيمتها الآن ما لا يقل عن 315 مليون دولار من المبيعات السنوية. وعلى الرغم من أن هذا لا يمثل سوى جزء صغير من إجمالى مبيعات الأدوية، إلا أن الاتجاه يرتفع مع زيادة أربعة أضعاف بين عام 2011 ومنتصف عام 2017 ومنتصف عام 2017 إلى عام 2020.

ومن المرجح ان يؤدى الابتكار التكنولوجى السريع، مقترنا بمرونة وقدرة من يستخدمونه منصات جديدة لبيع المخدرات وغيرها من المواد، إلى بدء سوق عالمى تتاح فيه جميع الأدوية فى كل مكان. وهذا بدوره يمكن أن يؤدى إلى تغييرات متلاحقة فى أنماط تعاطى المخدرات ويترتب عليه آثار على الصحة العامة، وفقا للتقرير.

ويُبين التقرير الجديد أن سوق المخدرات قد شهدت استئنافا سريعا للعمليات بعد تعطيل أولى فى بداية الجائحة. وزيادة فى شحنات أكبر من المخدرات غير المشروعة، وزيادة فى تواتر الطرق البرية والبحرية المستخدمة فى التهريب، وتوسع فى استخدام الطائرات الخاصة لغرض الإتجار بالمخدرات، وطفرة فى استعمال طرق غير تلامسية فى تسليم المخدرات إلى المستهلكين النهائيين.

ولقد أظهرت مرونة أسواق المخدرات أثناء الجائحة مرة أخرى قدرة المهربين على التكيف سريعا مع البيئات والظروف المتغيرة.

كما لفت التقرير إلى أن سلاسل إمداد الكوكايين إلى أوروبا تشهد تنوعا، مما يؤدى إلى خفض الأسعار ويرفع الجودة، ومن ثم تهديد أوروبا بمزيد من التوسع فى سوق الكوكايين. ومن المرجح أن يؤدى هذا إلى توسيع نطاق الضرر الكامن للمخدرات فى المنطقة.

وانخفض عدد المواد ذات التأثير النفسانى الجديدة التى ظهرت فى السوق العالمى من 163 فى 2013 إلى 71 فى 2019. ويعكس هذا اتجاهات فى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. وتشير النتائج إلى أن أنظمة الرقابة الوطنية والدولية قد نجحت فى الحد من انتشار المواد ذات التأثير النفسانى فى البلدان مرتفعة الدخل والتى شهدت أول ظهور للمواد ذات التأثير النفسانى قبل عقد من الزمن.

وأطلقت جائحة كوفيد-19 شرارة الإبداع والتكيف فى خدمات الوقاية من المخدرات والعلاج منها عبر نماذج أكثر مرونة لتقديم الخدمات. فكثير من البلدان أدخل أو توسع فى خدمات العلاج عن بعد بسبب الجائحة، وهو ما يعنى بالنسبة لمستخدمى المخدرات أن بإمكان العاملين الصحيين الآن عرض المشورة أو التقييمات الأولية عبر الهاتف أو باستخدام أنظمة إلكترونية لوصف مواد تخضع للرقابة.

وفى حين أن تأثير كوفيد-19 على تحديات المخدرات لم يُعرف بالكامل بعد، فإن التحليل يوحى بأن الجائحة قد جلبت صعوبات اقتصادية متزايدة من المرجح أن تجعل زارعة المخدرات غير المشروعة أكثر جذبا للمجتمعات الريفية الهشة. ويُمثل التأثير الاجتماعى للجائحة – الذى يقود لزيادة فى عدم المساواة والفقر وظروف الصحة العقلية خاصة بين الفئات الضعيفة بالفعل – يُمثل عوامل قد تدفع مزيدا من الناس إلى تعاطى المخدرات.