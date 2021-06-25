أخبار اليمن : الأمين العام يعزي الشيخ منصور الضاوي باستشهاد نجله

الأمين العام يعزي الشيخ منصور الضاوي باستشهاد نجلهبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى عضو اللجنة الدائمة الشيخ منصور عبدالله الضاوي رئيس فرع المؤتمر بمديرية جبل يزيد، في استشهاد نجله مصطفى في ميادين الشرف والبطولة وهو يدافع عن وطنه متصدياً لتلك الجحافل الغازية لأرض اليمن.

وعبر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ منصور الضاوي وجميع أفراد أسرته وكافة آل الضاوي بمديرية جبل يزيد محافظة عمران بمصابهم الأليم..

مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يعصم قلوب أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

”إنا لله وإنآ إليه راجعون“.