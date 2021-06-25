مصرع خمسة من عناصر الشرطة العراقية فى هجوم لداعش جنوب كركوك

جدة - نرمين السيد - وقالت "روسيا اليوم" ، لقى 5 من أفراد الشرطة العراقية حتفهم برصاص إرهابيين مسلحين، فى محافظة كركوك شمالى البلاد، واستخدم المسلحين عبوة ناسفة انفجرت على دورية تابعة للشرطة الاتحادية فى قضاء داقوق جنوبى محافظة كركوك.

وأضاف موقع روسيا اليوم، أن التنظيم أطلق قذيفة RBG7 بعد انفجار العبوة مباشرة، ونقلا عن مصدر أمنى عراقى، وجود قتلى من الشرطة الاتحادية، لكن الحصيلة النهائية لم تعرف بعد.