عقيلة صالح: لا حل فى ليبيا دون إجراء الانتخابات بموعدها

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، طالب صالح الحكومة الليبية بدعم مفوضية الانتخابات، مؤكدا أن الشعب الليبى هو من سيختار من يحكمه عبر صندوق الانتخابات سواء فى انتخاب ممثليه فى مجلس النواب أو اختيار رئيس الدولة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى، عقب لقاء رئيس النواب الليبى، المستشار عقيلة، مع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، الذى أكد دعم المغرب لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة الليبية وفقا لخارطة الطريق التى وضعها الليبيون.
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