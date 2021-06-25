الآن تعرف على نتائج القدرات في جامعة الكويت 2021 بعد أن قامت جامعة الكويت بفتح باب التسجيل في امتحان القدرات الخاص بكافة التخصصات الموجودة في الجامعة، مع العلم أن الامتحانات قد بدأت بالفعل من 8 إلى 22 مايو وهذا الموعد خاص بالفترة الأولى بينما الفترة الثانية من 12 إلى 20 يونيو، والهدف الرئيسي وراء خضوع الطلاب لهذا الاختبار الرغبة للالتحاق بالجامعة.

نتائج القدرات في جامعة الكويت

جامعة الكويت واحدة من أهم المؤسسات التعليمية حيث تمنح كلاً من شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لكل الملتحقين بها، ويرجع تاريخ تأسيس هذه الجامعة إلى عام 1996م، وهي من أهم الجامعات الموجودة في المنطقة العربية حيث تحتل المركز ال 2677 على المستوى العالمي، ويوجد بها حوالي 14 تخصص.

وبعد الانتهاء من أداء امتحان القدرات، أعلنت جامعة الكويت الطريقة التي من خلالها سيتم التعرف على النتائج.

رابط الحصول على نتائج القدرات

لقد تم الإعلان عن نتائج أختبار القدرات في جامعة الكويت؛ لهذا السبب حرصت الجامعة على أن يتم تسهيل الوصول إلى نتائج القدرات من قبل الطلاب، وذلك من خلال إتاحة مباشر إلى الموقع.

ذلك لأنه متاح للطلاب أن يتم الاستفسار عن طريق الدخول إلى الرابط المباشر لـ جامعة الكويت، ومن ثم تقوم بإضافة البيانات الخاصة بك والتي تتمثل في اسم المستخدم وفي كلمة المرور.

خطوات التعرف على نتائج القدرات

يمكن التعرف على نتائج القدرات من خلال بعض الخطوات البسيطة، ويتم هذا بعد الدخول على الموقع الرسمي، ويتم من خلال الخطوات الآتية:

الولوج إلى الرابط الرسمي لموقع الكويت.

يتم إدخال البيانات المطلوبة من أجل التسجيل.

النقر على اختبار القدرات.

ثم يتم الضغط على عرض النتائج.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في اختبار القدرات

لقد قامت قامت جامعة الكويت بوضع عدد من الشروط الواجب توافرها من أجل استكمال التسجيل في اختبار القدرات، وبد من معرفتها حتى تضمن التسجيل ببساطة، ومن ضمن هذه الشروط:

أن يتم دفع كل الرسوم الخاصة بدخول الاختبار.

يجب أن يتم التسجيل بصورة شخصية للطالب وهوية الطالب الأصل وليس الصورة.

تقديم كل المستندات المطلوبة أثناء التسجيل.

أن يصل الطالب إلى نسبة القبول المطلوبة فيحصل الطلاب في القسم العلمي عن 75%، بينما طلاب القسم الأدبي ألا يقل

مجموعهم عن 80% في شهادة الثانوية العامة.

أن يحقق الطالب الدرجة المطلوبة في اختبار القبول.

يجب أن يتوافر لدى الطالب هذه الشروط، وكذلك فإن الخطوات وسيلة يمكن من خلالها معرفة نتائج اختبار القدرات، وذلك من خلال الدخول على رابط اختبارات القدرات.