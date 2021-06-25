أيفون 13 سعره والمواصفات الخاصة به والتي تم كشفها مؤخراً

أيفون 13 ، هو الإصدار الجديد والأحدث من سلسلة هواتف أبل التي ينتظرها الكثيرين من عشاق هواتف أبل، والتي تم كشفها منذ أيام قليلة مضت عبر موقع “ذا فيرج” والتي من الممكن تصادف صحيح ما تنوي طرحه شركة الهواتف المحمولة الرائدة أبل، حيث سبق وقد تم الكشف أن نسخة هاتف أيفون 13 سوف يتم طرحها باللون الوردي ولكن ما تم كشفه مؤخراً هو أنه سوف يتم طرح الهاتف باللونين البرتقالي والرمادي، وفي هذا المقال سوف نتعرف معاً عن سعر ومواصفات هاتف أيفون 13 الجديد.

سعر ومواصفات هاتف أيفون 13 الجديد

من المرجح أنه سوف يتم طرح هاتف أبل الإصدار الجديد تحت رقم 13 بسعر مقارب لما تم إصداره العام الماضي من سلسلة هواتف أيفون 12 بسعر 829 دولار أمريكي تقريباً، والتي كشفت عنه أيضاً بأنه سوف يكون يحتوي على بطارية سعتها أكبر من نظيرتها بثلاث نسخ منه أولهما النسخة المني التي قد تأتي بسعة 2400 ملي أمبير تقريباً وقد تصل إلى 3100 ملي أمبير في نسختي ال13 وال13 برو، أما النسخة الثالثة منه وهي برو ماكس قد تأتي البطارية بسعة 4300 مللي أمبير تقريباً.

ومن المرجح أيضاً بأن الهاتف سوف يأتي بنفس سمك وحجم نظيرة آيفون 12 بأبعاد 146.7×71.5×7.4 مليمتر وبوزن 162 جراماً، فضلاً عن أنه سوف يأتي بشاشة تعمل بمعدل تحديث يصل إلى 120 ميجا هرتز موجودة في نسختين منه فقط من أصل 4 نسخ.

مواصفات عامة لهاتف Iphone 13 الجديد

وفقاً لما تم تداوله عن طرح أحدث هاتف من سلسلة هواتف أبل الأمريكية، فأنه سوف يتم إصدار النسخة الجديدة بعدة مواصفات وهي:

شاشة تعمل بمعدل تحديث 120 هرتز.

كاميرا تعمل بقنية Lidar التي تقوم بدورها بالمسح الضوئي للصور التي يتم تصويرها فوتوغرافياً تحت إضاءة منخفضة، وفي وضع التصوير للواقع المعزز في إضاءة منخفضة أيضاً.

بطاريات بسعة مختلفة حسب الإصدارات والتي تبدأ من 2400 مللي أمبير وتصل إلى 4300 مللي أمبير.

وأيضاً يمكن للهاتف أن يعمل على أستقبال ترددات شبكات الجيل الخامس والمعروفة باسم 5G .

مستشعر بصمة والتعرف على الوجه.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم كل ما تم تداوله من أخبار حول إصدار النسخة الجديدة من هاتف أيفون 13 الجديد والمترقب صدوره خلال فترة وجيزه، والتعرف على بعض المواصفات الخاصة بالهاتف وسوف نواليكم بالأخبار فور صدوره