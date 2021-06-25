وفيات كورونا فى المكسيك تتجاوز 232 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5340، مقابل 4.963 الأربعاء، ليصل العدد الإجمالى إلى مستوى 2.493.087 حالة.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 221 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 342 الأربعاء، ليترفع عدد ضحايا الجائحة فى المكسيك إلى 232.068 شخصا، بنسبة فتك تفوق 9.2%، ما يمثل أحد أعلى المستويات فى العالم.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ15 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وفى الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا فى البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة فى البلاد أكبر بنسبة 60%.