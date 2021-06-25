البرازيل تسجل أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 73602، مقابل 115228 الأربعاء ما كان يمثل رقما قياسيا، ليبلغ العدد الإجمالى مستوى حوالى 18.243 مليون حالة.
وذكرت الوزارة أنها رصدت 2.032 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2.392 الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 509.141 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.
وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه فى الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.
وأكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا فى البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.
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