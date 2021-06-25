إصابات فيروس كورونا تتراجع فى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا فى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 927، مقابل 951 الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 4.255.700 حالة، بينها 62.309 نشطة.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 28 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 30 الأربعاء، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 127.362 شخصا.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 4.066.029 شخصا، بعد رصد 6566 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا تاسع دولة فى العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.