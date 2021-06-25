“عاجل” اليوم وزارة الحج تعلن أسماء المترشحين عبر رابط المسار الإلكتروني 1442 haj,gov.sa

رابط المسار الإلكتروني، من أهم الروابط ومن أشهر كلمات البحث اليوم من قبل السعوديون والأجانب المقيمين على الأراضي السعودية من الجنسيات الأجنبية المختلفة، المتشوقون والراغبين في أداء فرضة الحج لهذا العام، فقد حددت الوزارة ضوابط جديدة للحج، والعدد المسموح له بالحج وهو 60000 حاج وحاجة من حجاج الداخل فقط، بعد أنتهاء المؤتمر الصحفي لنائب وزير الحج الذي أعلن فيه الشروط العامة للحج ومواعيد التسجيل، والتي تم تحديد مرحلتها الأولى في الواحدة ظهراً اليوم الأحد 2021/06/13 عبر رابط المسار الإلكتروني للحج ويستمر الحجز لمدة 10 أيام كاملة، بدأ الاستعداد للدخول على الموقع والتسجيل وكانت المملكة قد اتحدت هذا القرار بعد دراسة متأنية للحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد حول العالم، والتي أثبتت تحور الفيروس إلي أكثر من سلالة.

وزارة الحج والعمرة السعودية

تعلن اليوم وزارة الحج والعمرة عن أسماء المترشحين من المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام 1442، عن طريق إرسال رسائل نصية للمقبولين، وبعدها سيتم فتح رابط المسار الإلكتروني مرة أخرى من أجل تأكيد الحجز واستكمال إجراءات الحج وحجز الباقات، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن معايير المفاضلة، جاءت طبقاً لتوصيات وزارة الصحة.

نتائج فرز الحج للعام 1442

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن موعد إعلان نتائج الفرز لحج 1442 سوف تعلن منتصف الشهر الجاري شهر ذي القعدة، وأعلنت أن فئتين هما من لهم الأولوية وهما من لم يسبق له الحج، ومن تلقى جرعتي التحصين من الفيروس، ونشرت أن أكثر من نصف مليون تقدم للحج هذا العام منهم 60% من الرجال و 40% من النساء،

ألية وخطوات الاستعلام عن نتائج فرز الحج

متابعينا الأعزاء سوف نعرض لكم ألية الاستعلام عن نتائج الحج لمن تم إرسال رسائل بترشحهم للحج هذا العام، كي يتمكنون من أستكمال أجراءات الحج وتأكيد طلب الحج وحجز الباقات المناسبة لهم.

الدخول على رابط المسار الإلكتروني للحج. تسجيل رقم الهوية الوطنية بالنسبة للمواطنين السعوديون. تسجيل رقم الإقامة للأجانب المقيمين داخل السعودية. الضغط على زر عرض النتيجة.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

أعلنت وزارة الحج أن الوزارة سوف تقوم بترشيح الحجاج الذين سيؤدون الحج هذا العام، بعد إجراء المفاضلة بينهم وفق المعايير التي حددتها، ومنها عامل السن فلن يتم ترشيح كبار السن أكبر سن مسموح له بالحج هو 65 عام، ومن الأشياء التي سوف ترجح كفة حاج عن أخر عدد مرات الحج في السابق الأولوية من لم يحج في السابق وهذه من معايير الاختيار.

وزارة الحج تعلن أرقام الحجز

أعلنت وزارة الحج عن دخول أكثر من 450 ألف مواطن ومقيم على الأراضي السعودية، إلي رابط موقع المسار الإلكتروني لحجز باقات الحج وذالك في أقل من 24 ساعة من بداية فتح رابط الحج، وقالت أن النسبة الكبرى كانت من الرجال 60%، والنساء 40%، وقالت أن النساء لا يشترط وجود محرم معهم فقط يلزم أن تكون المرأة ضمن عصبة من النساء.

أسعار باقات الحج 1442

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن أن أسعار باقات هذا العام أقل من الخدمات التي سوف تقدمها لهم هذا العام بسبب التكاليف الإضافية التي ستقوم بها من أجل السلامة والأمان للوقاية من فيروس كورونا وحددت الوزارة الباقات بالأسعار التالية.

باقة ضيافة مميزة : الباقة شاملة مصاريف التنقل من مكة وبين الشعائر المقدسة 16560 ريال سعودي. باقة ضيافة 1 مميزة مخيمات : وهي أيضاً شاملة التنقل بسعر 14381 ريال سعودي. باقة 3 ضيافة مخيمات : وهي شاملة مصروفات التنقل 12113 ريال.

رابط التسجيل لحجاج الداخل 1442

أعلنت هيئة كبار العلماء في المملكة عن دعمها لقرار الحكومة السعودية بقصر الحج على المواطنين المقيمين داخل المملكة من السعوديون والأجانب المحصنين ضد وباء كورونا، وقالت أن مقاصد الشريعة الإسلامية هي الحفاظ على الأرواح وأن الرأي الأول في هذا الشأن يرجع لأهل الاختصاص وهم الأطباء، الذين أكدوا أنتشار الفيروس في التجمعات الكبيرة، ودللت على رأيها بالأيات الكريمة التالية ” ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة” وقولة سبحانه وتعالى ” ولا تقتلوا أنفسكم أن الله كان بكم رحيما”.

ألية الحجز عبر المسار الإلكتروني للحج

يمكن لكافة الراغبين في أداء الحج من المنطبق عليهم شروط الحج التي سنقدمها لاحقاً أتباع الخطوات التالية للحجز.

الدخول إلي رابط وزارة الحج.

أو الدخول على رابط المسار الإلكتروني للحج.

الدخول إلي الخدمات الإلكترونية للحج.

تحديد برنامج الحج الملائم.

تسجيل كافة البيانات الشخصية للحاج أو الحاجة والحرص على أن تكون صحيحة.

الضغط على تسجيل.

ثم الذهاب إلي موقع سداد ودفع المبلغ إلكترونياً بعد الموافقة على الطلب.

أن يكون من المقيمين في الداخل وأن يكون متمتع بالصحة الجيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة. أن يكون من المحصنين ضد كورونا وتكم أخذ الجرعتين وفي حال تلقى جرعة واحدة يكون مر عليها 14 يوم. أن يتراوح السن من 18 عام بحد أدنى و 65 عام بحد أقصى ويجب الحرص على التباعد أثناء تأدية الفريضة ولبس الكمامات.

رابط المسار الإلكتروني والشروط العامة لحج 1442إجراءات جديدة في التنقل والإعاشة للحجاج بسبب كورونا

أعلنت وزارة الحج أنه بناءً على تعليمات وزارة الصحة فأن عدد الأفراد في الحافلة لن يزيد عن 20 حاج، وكل حافلة سوف يكون لها قائد وتسمى بالوحدة التنفيذية المستقلة، والفوج يتكون من 5 حافلات تحمل 100 حاج، وعن الإعاشة قالت الوزارة، أنه سيكون هناك وجبات مسبقة التجهيز، توزع على الحجاج بصورة فردية بإشراف الجهات المختصة.

موعد الحجز الإلكتروني للحج. أبرز تصريحات نائب وزير الحج بخصوص حج هذا العام

جاء المؤتمر الصحفي اليوم لنائب وزير الحج ووزير الصحة السعودي، ملء بالتصريحات الهامة والتي سنقدمها في أنفوجرافك التالي.

مراحل التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442

حددت الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الحج والعمرة 3 مراحل للتسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل تتمثل فيما يلي.

مرحلة البحث عن البرنامج.

مرحلة تكوين المفضلة.

مرحلة حفظ القائمة.

أهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المسار الإلكتروني للحج