ووفقًا لـ"فرانس برس"، يبحث قادة الاتحاد الأوروبى عن بدائل للحوار مع بوتين، حسبما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التى دعمت الدخول فى محادثات مباشرة مع الرئيس الروسى.
وقالت ميركل: "ما هو مهم بالنسبة لى هو أن يستمر تنسيق حوار"، مضيفة "أنا شخصيا كنت أرغب فى خطوة أكثر جرأة".
وفى ظل تدهور العلاقات، طالب رؤساء دول وحكومات الـ 27 دولة الأعضاء فى التكتل المفوضية الأوروبية ومنسق الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل "لطرح خيارات لتدابير تقييد إضافية، تتضمن عقوبات اقتصادية" لتكون موضوعة على أهبة الاستعداد.
وفرض الاتحاد الأوروبى بالفعل عقوبات على روسيا فى عدة مناسبات، من بينها ضم الأخيرة لشبه جزيرة القرم وتسميم المعارض للكرملين أليكسى نافالنى، إضافة إلى عقوبات اقتصادية فى عام 2014، عقب إسقاط طائرة ركاب ماليزية تحمل 298 شخصًا.
وأكد القادة، أمس الخميس، "انفتاح الاتحاد الأوروبى على مشاركة انتقائية مع روسيا فى مجالات اهتمامات لدى التكتل"، وسط انقسام من دول التكتل بشأن التعامل مع موسكو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقسام بين قادة الاتحاد الأوروبى بشأن الحوار مع بوتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.