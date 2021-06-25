الرئيس الأمريكى يعلن الطوارئ فى فلوريدا بعد انهيار مبنى 11 طابقا

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان عبر الموقع الرسمى للبيت الأبيض، اليوم الجمعة، طلب بايدن مساعدة فيدرالية لاستكمال جهود الاستجابة الحكومية والمحلية، نظرًا للظروف الطارئة الناجمة عن انهيار مبنى سيرفسايد، أمس الخميس.

وأوضح بيان البيت الأبيض، أن إجراء بايدن يخول لوزارة الأمن الداخلى والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بتنسيق جميع جهود الإغاثة فى حالات الكوارث التى تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التى تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة للمحتاجين.

كما أشار البيان إلى أن تدابير الطوارئ المصرح تأتى استنادًا إلى الباب الخامس من قانون ستافورد، مؤكدًا أن الهدف إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة، ولتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة فى مقاطعة ميامى.