إسرائيل تعيد فرض ارتداء الكمامات بعد ارتفاع إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعادت إسرائيل فرض استخدام الكمامات فى الأماكن المغلقة، اليوم الجمعة، وذلك فى ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى دولة الاحتلال، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "سكاى نيوز عربية"، منذ قليل.





وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أصدرت "توصية قوية" للمراهقين، فى المرحلة العمرية من 12 إلى 15 عامًا، الثلاثاء الماضى، للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وأعلنت الصحة الإسرائيلية تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة سابقة، ما يمثل أعلى حصيلة للإصابات تسجلها الدولة العبرية منذ 23 أبريل الماضى.

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