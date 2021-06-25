كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه إلكترونياً بالتفاصيل الكاملة

كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية، هذا ما يبحث عنه الكثير من المواطنين السعوديين بشكل دائم، لذلك قامت وزارة البيئة والمياه الزراعية بتوفير الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة المياه الوطنية، سوف نقدم لك في هذا المقال رابط الموقع وأيضاً خطوات الاستعلام من خلال رقم العداد ورقم الحساب، لذلك تابع معنا.

وزارة البيئة والمياه الزراعية

قبل معرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه إلكترونياً، يجب أن نذكر الدور الهام الذي تبذله وزارة البيئة والمياه الزراعية في المملكة السعودية، لذلك تقدم الخدمات الإلكترونية التي يهدف إلى التالي:

أولاً بهدف مواكبة رؤية 2030، لذلك قامت بتنفيذ الخدمات الإلكترونية وفقاً للمعايير العالمية.

بهدف مواكبة رؤية 2030، قامت بتنفيذ الخدمات الإلكترونية وفقاً للمعايير العالمية. و لذلك قامت بتدشين بوابة إلكترونية حديثة، تقدم من خلالها أفضل الخدمات لزائريها وتحتوي على كافة التفاصيل الحديثة.

قامت بتدشين بوابة إلكترونية حديثة، تقدم من خلالها أفضل الخدمات لزائريها وتحتوي على كافة التفاصيل الحديثة. و أيضاً تقديم كافة اللوائح والمستندات المستند عليها نظام الوزارة.

تقديم كافة اللوائح والمستندات المستند عليها نظام الوزارة. وبالإضافة إلى ذلك الإعلان عن كافة القرارات المتعلقة بالوزارة، مستهدفة المواطنين والمقيمين والزوار وأيضاً القطاع الخاص.

الإعلان عن كافة القرارات المتعلقة بالوزارة، مستهدفة المواطنين والمقيمين والزوار وأيضاً القطاع الخاص. تعد قناة تواصل خاصةً لمنسوبي الوزارة، والعاملين في القطاع الحكومي وجميع المستفيدين من خدماتها.

وبالإضافة إلى ذلك من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لك المملكة، يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بك عبر أبشر.

نصائح للحفاظ على الماء

من أجل دفع فاتورة مياه بثمن أقل كل شهر، يجب عليك اتباع مجموعة من سلوكيات المحافظة على الماء على سبيل المثال:

سلوكيات يجب اتباعها في البيت:

أولاً التأكد المستمر من عدم وجود تسريب في صنابير المياه. لذلك الحرص على تعليم الأطفال كيفية غلق الصنبور بإحكام. ثم قم بالاستعانة بفاتورة وعداد المياه، عندما تلاحظ أي زيادة في الاستهلاك سيساعدك ذلك في الكشف عن التسربات. أيضاً الحرص على استخدام غسالة الصحون، حيث أنها تستهلك مياه أقل من غسلها يدوياً. وبالإضافة إلى ذلك عند استخدام غسالة الصحون تأكد من ملئها بكامل طاقتها، وذلك لتوفير مئات من جالونات المياه كل شهر. اختر غسالة الملابس الأكثر توفيراً للماء. علاوة على ذلك استخدام منظفات ذات جودة عالية، سيساعد ذلك على تقليل عدد مرات الغسيل وبالتالي تقليل استهلاك الماء.

سلوكيات يجب اتباعها بالخارج:

عندما تلاحظ أي تسرب للماء، أو ماسورة مياه مكسورة، أو أي استخدامات خاطئة للمياه بالخرج، عليك أن تقوم بالإبلاغ وذلك بالاتصال على الرقم 8004411110. اغسل السيارة بالدلو وليس بالخرطوم. أيضاً استخدام وعاء الري أو الري بالتنقيط بدلاً من الخرطوم.

استعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية برقم العداد

لمعرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد إلكترونياً، عليك أن تتبع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية السعودية.

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية السعودية. ثم قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات التالية:

اسم المستخدم، أو رقم الهوية الوطنية. رقم المرور.

وعلاوة على ذلك قم بالضغط على أيقونة “الاستعلام عن فواتير المياه”.

قم بالضغط على أيقونة “الاستعلام عن فواتير المياه”. ثم ادخل رقم العداد الخاص بك.

ادخل رقم العداد الخاص بك. اضغط على أيقونة “استعلم”، سوف يظهر لك ثمن الفاتورة الخاصة بك.

كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب

هناك طرق عديدة يمكنك من خلالها الاستعلام عن فاتورة المياه، لذلك عندما تريد الاستعلام عنها برقم الحساب، عليك أن تتبع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية.

ثم قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات اللازمة.

بالإضافة إلى ذلك قم باختيار خدمة معرفة رقم الحساب.

ثم قم بكتابة جميع البيانات الخاصة بك، وأيضاً رقم الحساب.

وعلاوة على ذلك قم بالضغط على “الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب”.

ثم قم بإدخال رقم الحساب الخاص بك، ثم اضغط على “استعلم”.

وفي النهاية نكون قد تحدثنا عن كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بأكثر من طريقة، يمكنك أيضاً الاستعلام عن فاتورة المياه الخاصة بك من خلال بوابة حياك.