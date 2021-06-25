رابط فضاء أولياء التلاميذ Tharwa education gov dz 2021 كشف نقاط الفصل 2

رابط فضاء أولياء التلاميذ Tharwa education gov dz 2021 كشف النقاط للتلاميذ في مختلف المراحل التعليمية، وخاصة نتائج الفصل الثاني، التي ارتفعت عليه عمليات البحث منذ دقائق قليلة من أجل تمكن الأسر للتعرف على نتائج كشف نقاط الفصل الثاني للأبناء والبنات إلكترونيا، بعد أن أوضحت وزارة التربية الوطنية بالجزائر رابط النتائج وخطوات الاستعلام التي نقدمها إليكم في سلسلة الفقرات التالية، وقبل البدء نؤكد علي السادة القراء أن فريق العمل مستعد للرد علي جميع التعليقات والاستفسارات اسفل هذا المقال في صندوق التعليقات.

رابط فضاء أولياء التلاميذ Tharwa education gov dz

آلية التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ تتم من خلال عدة خطوات بسيطة تستطيع بعدها الخول على نتائج كشف نقاط الفصل الثاني كالتالي:

الولوج إلي رابط Tharwa education gov dz 2021. تسجيل اسم المستخدم. كتابة كلمة السر. النقر على أيقونة النتائج.

ليس فقط الاستعلام عن النتائج التي يقدمها موقع فضاء بل من خلال الدخول إلي الموقع تتمكن من الإطلاع على الدرجات الشهرية للطالب، التواصل المباشر بين الطالب والمعلم، وكذلك كشف نقاط الفصل الثاني.

كي تستطيع الدخول إلي موقع فضاء والاستفادة من الخدمات والمزايا المقدمة عليك بإتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلي موقع فضاء أولياء التلاميذ.

النقر على زر “تسجيل جديد”.

إضافة جميع البيانات المطلوبة.

ملئ البيانات والمعلومات المطلوبة في استمارة التقديم.

يستطيع الأب أو الأم تسجيل البيانات الشخصية لهم والضغط على أيقونة أبناء المتمدرسين.

في النهاية يمكنكم طباعة الاستمارة .

يجب عليكم التأكد من جميع المعلومات والبيانات التي تم أضافتها مسبقاً حتي تتمكن من الحصول على الخدمات الإلكترونية عبر tharwa.education.gov.dz.



علي جانب أخر وضعت الحكومة الجزائرية ممثلة في وزارة التربية الوطنية مجموعة من المعايير الواجب توافرها كي يتمكن الشخص من التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ، من أهمها وجود حساب مفعل للتلميذ علي الموقع، كما يشترط وجود كود للطالب أو رقم تعريفي، وذلك للتمتع بالخدمات الكثيرة التي يقدمها الموقع مثل التعرف علي المستوي التعليمي الذي وصل أليه الطالب وعرض النتائج وغيرها، وذلك عبر رابط النتائج.

كشفت وزارة التربية الوطنية منذ قليل موعد خروج نتائج شهادة التعليم المتوسط نتائج البيام وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم واحد يوليو 2021، عبر الرابط الرسمي لعرض النتائج موقع الديوان الوطني عن طريق تسجيل رقم الطالب والنقر علي عرض النتيجة، يذكر أن الموقع اعلن مؤخرا نتائج المرحلة الابتدائية.

قدمنا لكم في هذا التقرير رابط فضاء أولياء التلاميذ Tharwa education gov dz 2021.

