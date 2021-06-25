موسكو تهدد باستخدام قوتها العسكرية لردع أمريكا وبريطانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اتهم نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، بريطانيا والولايات المتحدة بمحاولة إثارة صراع فى البحر الأسود، قائلاً إن بلاده ستدافع عن حدودها بكل الوسائل الممكنة، بما فى ذلك الوسائل العسكرية.
وكانت روسيا حذرت بريطانيا، أمس الخميس، من أنها ستقصف السفن البحرية البريطانية فى البحر الأسود إذا حدثت أى أعمال استفزازية أخرى من جانب البحرية البريطانية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، التى ضمتها موسكو منذ 2014.
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