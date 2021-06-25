إندونيسيا: مقتل 5 مدنيين فى كمين نصبه المتمردون بإقليم بابوا

جدة - نرمين السيد - وفى بيانه، قال المتحدث العسكرى الإقليمى الكولونيل جوستى نجوراه سورياستاوا، إن "أعضاء حركة تحرير بابوا أطلقوا النار على شاحنة كانت تهرب من كمين نصبوه فى منطقة ياهوكيمو، يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 5 من المارة".

وأوضح المتحدث الإندونيسى أن "الشاحنة كانت تحمل مواد بناء لجسر عندما تعرضت لكمين من قبل المتمردين"، مشددًا على أن "هؤلاء الأشخاص إرهابيون، لا يريدون تطوير وإزدهار بابوا ويستهدفون المدنيين كضحايا لهم".

يذكر أن الحكومة الإندونيسية صنفت المتمردين الانفصاليين كإرهابيين بعد مقتل جنرال بالجيش فى كمين نصبوه له فى أبريل الماضى، وهى الواقعة التى دفعت الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو لطلب حملة ضد الجماعة الانفصالية.