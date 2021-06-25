فيديو لدليل سياحي يستعرض مواهبه مع تماسيح عملاقة

يقدم أحد العاملين في مجال السياحة بكوستاريكا، عروضا تحبس الأنفاس، حيث يقوم بإطعام تماسيح عملاقة، من مسافة قريبة.
ويستعرض الدليل السياحي غويدو مهاراته في إطعام التماسيح التي يصل طول بعضها إلى أكثر من 5 أمتار، على طول نهر "تاركوليس".
ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن التماسيح تنتشر بكثرة في المنطقة التي يقدم فيها غويدو عروضه الخطيرة.
ويحذر غويدو السياح من خطورة تقليده، أو القيام بأي حركة مفاجئة، معللا ذلك بكون التماسيح سريعة الاستجابة والغضب في ذات الوقت.
ويتميز المغامر الذي يطعم التماسيح بخبرة في مجال التعامل معها، وتوقع تحركاتها، هذا إلى جانب أنواع الطعام التي تفضلها هذه البرمائيات.
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