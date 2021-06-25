الصين: مصرع 18 شخصًا فى حريق بمركز للفنون القتالية بهينان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت محطة "سى.جى.تى.إن" التلفزيونية، قال مسؤولون محليون، إن الحريق الذى وقع بمدينة شانغكيو أسفر أيضا عن إصابة 16 آخرين، ولم يتضح سبب الحريق.
وأشارت وسائل إعلام محلية فى المقاطعة إلى اعتقال المسؤول عن المبنى، موضحًا أن معظم الضحايا هم من طلاب المدرسة، وتتراوح أعمارهم بين 7 و16 عامًا.
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