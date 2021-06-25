الكاظمى: العراق كاد أن يتحول إلى ساحة حرب بعد توتر بين أمريكا وإيران

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، أمس الخميس، أن العراق كاد أن يتحول إلى ساحة للصراع بين الولايات المتحدة وإيران بعد زيادة حدة التوتر والاستفزازات بين البلدين خلال الآونة الأخيرة.





وفى مقابلة مع تلفزيون "العراقية"، قال الكاظمى: "لا نريد مجاملة أى طرف. نحاول إصلاح العراق، وقررنا احتواء الجميع وإطفاء النيران لتوفير بيئة أمنية للانتخابات المقبلة لأن الانتخابات مطلب الشعب والمرجعية والقوى الشعبية والأحزاب".

وأوضح الكاظمى إلى أن الحكومة العراقية لديها ثلاثة أهداف، متمثلة بإجراء الانتخابات وفرض هيبة الدولة وإعادة الثقة للقوات الأمنية، وأضاف: "نريد إصلاح العراق ومعالجة الظروف الصعبة وإعادة الحياة الطبيعية فى البلاد".

وأضاف: "علينا تحقيق مطالب المتظاهرين وإجراء الانتخابات لأن مظاهرات أكتوبر عام 2019 قدمت 600 شهيد وآلاف الجرحى حالة عدد منهم خطرة. واخترنا تحقيق مطالب المتظاهرين والمرجعية والقوى السياسية والتركيز على الانتخابات البرلمانية".

ونوه رئيس الحكومة العراقية إلى أن الصواريخ العبثية على البعثات الدبلوماسية كان هدفها التصعيد، موضحًا أن العراق لم يشهد عملية إصلاح اقتصادى منذ أكثر من 50 عاما، وأن الحكومة الحالية خفضت الاعتماد على إيرادات النفط فى الموازنة الاتحادية من 90% إلى 70%.

كما تعهد الكاظمى مجددًا بعدم خوض الانتخابات العامة البرلمانية المقبلة، موضحًا "هو قرار متخذ منذ أول لحظة لتولى المنصب، وليس لدى أى حزب، وأنا ادعم جميع الأحزاب بالتساوى ولا أفرق بين حزب وآخر".

وأضاف: "سنستمر بمحاربة الفساد، ولن توقف الحكومة إجراءاتها. نحتاج إلى تشريعات جديدة لمحاربة الفساد والسلاح المنفلت".