واشنطن: حكومة اليمن الشرعية الوحيدة والحوثيون يسعون للحرب

جدة - نرمين السيد - أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، على أن حكومة اليمن هى الحكومة الشرعية الوحيدة التى تعترف بها واشنطن، حسبما نقلت شبكة "العربية"، فى نبأ عاجل منذ قليل.





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