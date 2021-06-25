افتتاح مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فى الرباط

جدة - نرمين السيد - افتتح مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مقره الإفريقى الجديد، أمس الخميس، فى العاصمة المغربية الرباط، حيث تتمثل مهمته فى تنسيق عمل الوكالات الرامية إلى محاربة العنف السياسى فى القارة السوداء.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، ترأس حفل الافتتاح وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة، والأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، الذى حضر الفعالية عبر وسائل الاتصال عن بعد، بحضور ممثلى وكالات الأمم المتحدة فى المغرب وسفراء عدة بلدان.

ومن جانبه، شدد بوريطة على أن هذا المكتب، وهو الأول من نوعه فى القارة بأكملها ويقع فى حى ثرى بالرباط، يهدف إلى تعظيم الجهود لمحاربة الإرهاب وتعزيز قدرات الدول الإفريقية وتبادل الخبرات والمعرفة فى هذا الشأن.

وشدد الوزير المغربى على أنه تم خلال عام 2020 تنفيذ 7 آلاف و108 اعتداءات فى القارة الإفريقية، مما أسفر عن سقوط 12 ألفاً و519 ضحية، وأشار الوزير إلى أن التكلفة الاقتصادية للإرهاب فى العقد الماضى تجاوزت 171 مليار دولار.

كما أعرب بوريطة عن أسفه لأن منطقة الساحل كانت ثانى أكثر المناطق تضررًا من الهجمات الإرهابية فى العالم خلال العقد الماضى، وعلى نفس المنوال.

فيما أعرب سفير الكاميرون بالرباط وممثل السفراء الأفارقة بالمغرب، محمادو يوسفو، عن أسفه لانتشار الإرهاب بسرعة فى القارة الإفريقية خلال العقدين الماضيين. وفسر ذلك الإرهاب بعدد من الأسباب، بما فيها الجهل والفقر والإقصاء الاجتماعى والظلم وعدم احترام حقوق الإنسان.

وأشار الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، إلى أن المكتب الجديد سيعمل على تعزيز كفاءات دول القارة الإفريقية، مثنيًا على دور المغرب فى مكافحة الإرهاب.