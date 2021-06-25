خبر سار تشغيل ميزة واتساب ل4 أجهزة مرة واحدة بدون إنترنت ولكن بشرط

تظهر لنا كل فترة شركة واتساب ميزة جديدة واليوم سوف اكتب عن ميزة واتساب يتيح الاتصال على 4 أجهزة دفعة واحدة بدون الإنترنت بشرط الموافقة على الشروط أولا ، لذا قرر تطبيق المراسلة الفورية «واتساب»، تقعيل ميزة جديدة قريبًا، ومن موقع ثقفني نشرح كيفية عمل الميزة ومميزات اخرى على واتساب قريبا، حيث يطلق واتساب مزايا تتيح لمن وافقوا على التحديثات الجديدة استخدام التطبيق على 4 أجهزة دفعة واحدة دون الحاجة لاتصال بالإنترنت لتسهيل مهمة المستخدمين في التصفح ، وذكرت بعض المواقع المتخصصة فى تكنولوجيا المراسلة اليوم الاثنين 21/6/2021، حيث من المتوقع طرح المزايا خلال 60 يومًا ضمن الإصدار التجريبي، فيما أكد مارك زوكربيرغ رئيس فيسبوك مالكة واتساب، أن التحديث سيتيح نقل سجل الدردشة بين الأجهزة، كما سيسمح بالمكالمات الصوتية والمرئية عبر الأجهزة المرتبطة، وأضاف أنه لن يتمكن من لم يقبلوا التحديثات من تلقي المكالمات والرسائل بعد إطلاق المزايا.

ميزة جديدة على الـ «واتساب» دون الحاجة إلى إنترنت:

ونذكر أنه هناك ميزة الأجهزة المتعددة ووفقاً للتطور المستمر فإنه لن يتم إطلاقها في هذا الحين، ومن المنتظر مرور مرحلة تطويرها لبدء تفعيل على هواتف «أندرويد» و«آيفون»، وفقا لما ذكره بعض المواقع المتخصصة في تطبيقات المراسلة، وأوضح مارك مالك كلا من تطبيقي «فيسبوك» و «واتساب»، أن ميزة الأجهزة المتعددة ستتوافر في غضون شهرين، ومع ذلك، فإنه لجعل الميزة مثالية، قد يستغرق الأمر وقتا أطول قليلا»، وأشار إلى إنه بمجرد إطلاق ميزة واتساب الجديدة، سيكون المستخدمين قادرين على ربط حوالي 4 أجهزة بحساباتهم على تطبيق المراسلة الشهير، حيث سيسمح للمستخدمين، بترحيل سجل الدردشة بين أجهزة هواتف «أندرويد» و«آيفون»، ومن المنتظر أن تعمل المكالمات الصوتية والمرئية عبر جميع الأجهزة المرتبطة، ولكن الأشخاص الذين لا يُحدثون التطبيق الخاص بهم لن يتمكنوا من تلقي المكالمات أو الرسائل.

ميزة واتساب لتقليل مساحة التخزين:

ومن الجدير بالذكر أن واتساب ستغير نظام النسخ الاحتياطي للدردشة لمستخدمي Android، وسيتوقف هذا التحديث عن إجراء نسخ احتياطي لتحديثات حالة واتساب، ويذكر إلى أن القدرة الجديدة هى حاليًا جزء من واتساب، للإصدار التجريبي من أندرويد، ويُقترح أن يبدأ تطبيق واتساب في تجنب النسخ الاحتياطي لتحديثات الحالة لتوفير مساحة التخزين عندما ينسخ المستخدم بيانات التطبيق احتياطيًا، حيث تعد الميزة الجديدة حاليًا جزءًا من WhatsApp for Android الإصدار التجريبي 2.21.13.6.، ومع ذلك لا توجد معلومات حول موعد إصداره رسميًا لجميع المستخدمين.