رابط حجز باقات الحج localhaj.haj.gov.sa ذي الحجة (فنادق – ضيافات – مخيمات)

رابط حجز باقات الحج localhaj.haj.gov.sa وإعلان أسماء المقبولين في طلبات الحج لموسم ذي الحجة 1442 والذين انتهوا من التسجيل الإلكتروني في رابط حجاج الداخل منذ بضعة أيام، يتم الآن الإعلان عن قبول 60 ألف حاج من أصل جميع أعداد المتقدمين المقدرة أعدادهم بما يزيد عن نصف مليون طلب، وبعد أن تم تسجيل المرحلة الأولى يتم اليوم الإعلان عن المرحلة الأولى من المقبولين وأيضا فتح باب التسجيل للمقبولين بالمرحلة الثانية بالشروط الجديدة للقبول في حج 1442.نتائج المرحلة الأولى وتأكيد التسجيل للمرحلة الثانية
وعند فتح باب التسجيل وإعلان وزارة الحج والعمرة عن إتاحة الحج هذا العام لحجاج الداخل، قامت شركات الضيافة بطرح العديد من العروض الخاصة بالخدمات التي يتم تقديمها لزوار بيت الله الحرام، وذلك بتقديم العديد من العروض والخدمات لهم، وقد أتاحت الوزارة الضيافة هذا العام لأربعة شركات معتمدة لضمان التقديم الأفضل والخبرة الجيدة والإجراءات المتبعة، وكذلك لقلة أعداد الحجاج هذا العام.قائمة أسعار باقات الحج 1442 (أسعار أولية)
حيث قامت وزارة الحج والعمرة بإتاحة التراخيص هذا العام لعدد من الشركات منها شركة الراجحي للخدمات والضيافة والقرشي ايضا وغيرها، وذلك مع الالتزام بالإجراءات الجديدة المطلوبة من الجميع، وجاءت الأسعار الأولية للباقات كالتالي:
|الأسعار العامة للحج
|أسعار حملات الحج
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يكون حجز الحج من خلال رابط حجاج الداخل بينما يكون رابط حجز باقات الحج من خلال الدخول على الرابط الرسمي لكل شركة من الضيافات المقدمة، حيث يتم إتاحة الضيافات بالفنادق والضيافات والمخيمات، كل على حسب سعره، حسب الأسعار التي قامت كل شركة من شركات الضيافة بإتاحتها، ويتم التواصل المباشر مع كل شركة للتسجيل في الضيافات.تسجيل المرحلة الثانية
يبدا الان إتاحة وتفعيل رابط التسجيل لجاج الداخل، وذلك لمن قاموا مسبقا بالتسجيل بالمرحلة الأولى، وذلك وفق الشروط الخاصة بالمرحلة الثانية، وقد أعلنت الوزارة خطوات التسجيل الإلكتروني في المرحلة الثانية، والذي يأتي بطريقة بسيطة:
- الانتظار حتى يتم إتاحة رابط تسجيل حجاج الداخل.
- تأكيد الطلب المقدم مسبقا عند فتح الموقع والتأكيد على البيانات للسعوديين.
- ضمان تأكيد الطلبات عبر منصة أبشر للمقيمين بالمملكة.
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رابط حجز باقات الحج localhaj.haj.gov.sa وإعلان أسماء المقبولين في طلبات الحج لموسم ذي الحجة 1442 والذين انتهوا من التسجيل الإلكتروني في رابط حجاج الداخل منذ بضعة أيام، يتم الآن الإعلان عن قبول 60 ألف حاج من أصل جميع أعداد المتقدمين المقدرة أعدادهم بما يزيد عن نصف مليون طلب، وبعد أن تم تسجيل المرحلة الأولى يتم اليوم الإعلان عن المرحلة الأولى من المقبولين وأيضا فتح باب التسجيل للمقبولين بالمرحلة الثانية بالشروط الجديدة للقبول في حج 1442.نتائج المرحلة الأولى وتأكيد التسجيل للمرحلة الثانية
وعند فتح باب التسجيل وإعلان وزارة الحج والعمرة عن إتاحة الحج هذا العام لحجاج الداخل، قامت شركات الضيافة بطرح العديد من العروض الخاصة بالخدمات التي يتم تقديمها لزوار بيت الله الحرام، وذلك بتقديم العديد من العروض والخدمات لهم، وقد أتاحت الوزارة الضيافة هذا العام لأربعة شركات معتمدة لضمان التقديم الأفضل والخبرة الجيدة والإجراءات المتبعة، وكذلك لقلة أعداد الحجاج هذا العام.قائمة أسعار باقات الحج 1442 (أسعار أولية)
حيث قامت وزارة الحج والعمرة بإتاحة التراخيص هذا العام لعدد من الشركات منها شركة الراجحي للخدمات والضيافة والقرشي ايضا وغيرها، وذلك مع الالتزام بالإجراءات الجديدة المطلوبة من الجميع، وجاءت الأسعار الأولية للباقات كالتالي:
|الأسعار العامة للحج
|أسعار حملات الحج
|
|
يكون حجز الحج من خلال رابط حجاج الداخل بينما يكون رابط حجز باقات الحج من خلال الدخول على الرابط الرسمي لكل شركة من الضيافات المقدمة، حيث يتم إتاحة الضيافات بالفنادق والضيافات والمخيمات، كل على حسب سعره، حسب الأسعار التي قامت كل شركة من شركات الضيافة بإتاحتها، ويتم التواصل المباشر مع كل شركة للتسجيل في الضيافات.تسجيل المرحلة الثانية
يبدا الان إتاحة وتفعيل رابط التسجيل لجاج الداخل، وذلك لمن قاموا مسبقا بالتسجيل بالمرحلة الأولى، وذلك وفق الشروط الخاصة بالمرحلة الثانية، وقد أعلنت الوزارة خطوات التسجيل الإلكتروني في المرحلة الثانية، والذي يأتي بطريقة بسيطة:
- الانتظار حتى يتم إتاحة رابط تسجيل حجاج الداخل.
- تأكيد الطلب المقدم مسبقا عند فتح الموقع والتأكيد على البيانات للسعوديين.
- ضمان تأكيد الطلبات عبر منصة أبشر للمقيمين بالمملكة.
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