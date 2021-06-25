سجل في منصة أبشر واستفيد بأكثر من 280 خدمة إلكترونية للمواطنين

فقد أوضحت منصة أبشر إجراءات وخطوات التسجيل فيها للاستفادة بأكثر من 280 خدمة إلكترونية من خدماتها صممت لخدمة المستفيدين على مدار الساعة، ومن خلال مقالنا هذا سوف نعرض لكم خطوات التسجيل في أبشر والاستفادة بأكثر من 280 خدمة حيث صممت منصة ابشر لخدمة المستفيدين على مدار الساعة، وأضافت منصة الخدمات الإلكترونية، أنه يجب على المستفيد إدخال المعلومات المطلوبة كل في حقولها الخاصة، مع التأكد من صحتها ثم إنشاء كلمة مرور خاصة مختلفة عن كلمة المرور المؤقتة، ونصحت منصة أبشر، على أهمية عدم استخدام رقم جوال لحسابين محتلفين عند التسجيل في المنصة، وذلك لتجنب أي تعطيل في حساب أبشر.

رابط أبشر والتسجيل لراغبي الاستفادة من المنصة وخدماتها:

وقد قامت منصة أبشر من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بمشاركة إنفوجراف، يتم من خلاله توضيح آلية التسجيل، حيث يتم أولًا التسجيل والتفعيل في المنصة من خلال الموقع الإلكتروني لأبشر والذي يمكن الوصول له مباشرة من خلال الضغط على الرابط التالي منصة ابشر الالكترونية .

3 خطوات للتسجيل في منصة ابشر :

ومن الجدير بالذكر أن التسجيل يتم عبر 3 خطوات من خلال اختيار تسجيل مستخدم جديد ثم إدخال المعلومات المطلوبة والضغط على تم، حيث يتطلب هذا الإجراء تفعيل الحساب من خلال منصة ابشر الالكترونية، ويتم ذلك من خلال زيارة أجهزة الخدمة الذاتية أو عن طريق الحساب البنكي أو موظفي التفعيل بوحدات الأحوال المدنية أو الجوازات، وأشارت منصة أبشر إلى أنه للاستفادة من خدماتها كالتالي:

يتم تفعيل الحساب بعد التسجيل من خلال التبصيم وأجهزة الخدمة الذاتية، حيث تصل للمستخدم بعد التسجيل برقم هاتفه رسالة نصية بها كلمة مرور مؤقتة، وبعدها يتم التوجه لأجهزة الخدمة الذاتية واختيار تسجيل الدخول على منصة أبشر.

ثم يتم إدخال رقم الهوية الوطنية في خانة اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور المؤقتة في خانة كلمة المرور.

ثم يتم إدخال المعلومات المطلوبة كل في حقولها الخاصة، مع التأكد من صحتها ثم إنشاء كلمة مرور خاصة مختلفة عن كلمة المرور المؤقتة.

مميزات نظام أبشر الإلكتروني وخدماته المتعددة:

كما تعد منصة أبشر من اكثر المنصات الإلكترونية التي تم الإشراف والسعي إلى تطويرها بشكل مستمر في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تقديم العديد من الخدمات المتعلقة بالجوازات والأحوال المدنية وتصاريح السفر والتأشيرات للتسهيل على المقيمين أو حاملي تأشيرة الزيارة والسياحة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يُعتبر النظام من أفضل الأنظمة الإلكترونية في التعاملات الحكومية في السعودية لأنه:

يوفِّر كل الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم مجانًا، دون رسوم إضافية، باستثناء قطاع الأعمال الخاص بالشركات والمؤسسات.

وهو نظام متاح على مدار 24 ساعة، ويمكن للمستفيد في أي زمان ومكان الاستفادة من الخدمات التي يوفِّرها النظام.

القطاعات الحكومية التي تَتْبَعُ وزارة الداخلية، والتي يمكن للمستفيد الاستعلام عن خدماتها إلكترونيًّا.

القطاعات الحكومية التي تَتْبَعُ وزارة الداخلية، والتي يمكن للمستفيد الاستعلام عن خدماتها إلكترونيًّا. الخدمات العامة بديوان الوزارات بالمملكة.

الخدمات التي يقدمها ابشر من خلال ادارة الجوازات والمرور والاستقدام وتصاريح الحج وادارة الامن العام وامارات المناطق ومكافحة المخدرات والكليات الامنية.

ابشر وخدمة العودة للمسافرين حيث تمكن منصة أبشر من خلال هذه الخدمة جميع المقيمين (النظاميين والمخالفين) وحاملي تأشيرة الزيارة والسياحة داخل المملكة العربية السعودية من تقديم طلب عودة إلى بلدانهم إلكترونيًا، وبعد الموافقة على طلبهم سيجرى تنسيق إجراءات السفر لهم.

وبعد إطلاق منصة أبشر وخدماتها للمستفيدين عملت المملكة على تطوير المنصة وزيادة خدماتها حتى يستفيد منها جميع المواطنين السعوديين والمقيمين وتوفر لهم الجهد والوقت والمال وسرعة انجاز طلباتهم ونالت اعجاب جميع المستفيدين من المنصة وتعمل المملكة دائما على التطوير كل فترة حتى تواكب التقدم المنشود بالمملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030.