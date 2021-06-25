البوابة الإلكترونية للحج تُعلن أسماء المقبولين المرشحين للحج رابط المسار الإلكتروني localhaj.haj

البوابة الإلكترونية للحج أعلنت اليوم عن أسماء المقبولين المرشحين لأداء فريضة الحج 1442 وذلك وفق ما أعلنته وزارة الحج والعمرة، حيث يمكن الاستعلام عن نتائج قبول طلبات الحج على رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل localhaj.haj.gov.sa 2021، كما أعلنت وزارة الحج والعمرة عن فتح باب حجز باقة الحج للمقبولة طلباتهم، حيث تم فتح باب حجز باقات الحج في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم الجمعة 25 يونيو 2021، الموافق 15 من ذو القعدة 1442.

نتائج قبول طلبات الحج المسار الإلكتروني 1442 localhaj haj gov sa

وتجدر الإشارة إلى إتاحة الاستعلام عن قبول طلب الحج 1442 localhaj haj gov sa وكذلك معرفة أحقية القيام وأداء فريضة حج للموسم الحالي وكذلك يمكن القيان بدأ من ظهر يوم الجمعة 25 يونيو حجز باقات حملات الحج، وذلك لمن تم قبول طلبات الحج الخاصة بهم، والذين انطبقت عليهم المعايير والضوابط الصحية والتنظيمية كما أعلنتها وزارة الحج والعمرة.

استعلام نتيجة قبول طلبات حج موسم 1442

ومن الجدير بالذكر ما أعلنته وزارة الحج والعمرة، حيث أعلنت أن أعداد المواطنين والمُقيمين الذين قام بالتسجيل على رابط المسار الإلكتروني للحج قد بلغ عددهم ما يقارب 560 ألف مواطن ومُقيم، ما يقارب الثلثين منهم من الرجال، والثلث من النساء، أما عن حجز باقة الحج، فقد أعلنت الوزارة أن إمكانية حجز باقات الحج متاحة بدء من يوم الجمعة 15 ذو القعدة 1442، ولمدة أربعة عشر يوم، وسيتم غلق باب حجز لباقات مساء يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرون من شهلا ذو القعدة الحالي.

تسجيل الدخول على رابط موقع بوابة أبشر الإلكتروني.

الذهاب إلى خيار الاستعلامات الإلكترونية- الجوازات.

الضغط على الاستعلام العام عن أحقية القيام بالحج.

أدخل رقم الهوية .

إدخال الرمز المرئي.

القيام بالضغط على أيقونة عرض.

الاستعلام عن أحقية طلب الحج رابط absher.sa بوابة أبشررابط موقع بوابة المسار الإلكتروني للاستعلام عن قبول الطلبات

بذلك نكون قد استعرضنا معكم إمكانية الاستعلام والتعرف على نتيجة قبول طلبات الحج للموسم الحالي 1442، حيث تم إعلان أسماء المقبولين ويمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، وبوابة الحج والعمرة السعودية، هذا وقد صرح نائب وزير الحج والعمرة بأن اختيار من تم قبول طلباتهم ممن انطبقت عليم عليهم الشروط الصحية والتنظيمية، وأن القبول راعى اختيار الأكبر سناً بدأ ممن بلغ عمرهم 65 عاماً، ثم الأصغر تنازليا.