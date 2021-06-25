مواصفات ومميزات وسعر هاتف Nokia G20 | مواصفات جيدة بسعر رخيص

أطلقت شركة نوكيا مؤخراً أحدث هواتفها من عائلة G وهو Nokia G20 ، يأتي الهاتف مع بعض المواصفات والمميزات وكذلك التنازلات لتقليل سعر الهاتف ، وفيما يلي نستعرض مواصفات الهاتف.

‌يزن الهاتف 197 جراماً.

‌يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.

‌وكذلك تتوفر إمكانية إضافة كارت ميموري لزيادة سعة التخزين وذلك في منفذ منفصل عن الشريحتين.

‌يأتي الهاتف مع حماية من رذاذ الماء أيضاً .

‌يعمل الهاتف بنظام التشغيل الأحدث Android 11.

‌شاشة الهاتف 6.52 إنش من نوع IPS LCD ، تأتي بجودة HD+ مع دقة 720×1600 بكسل بمعدل كثافة 269 بكسل لكل إنش.

‌تأتي شاشة الهاتف بأبعاد عرض 20:9 لعرض محتوى أكبر علي الشاشة والاستمتاع بمشاهدة الأفلام أو الألعاب.

‌كما توجد حافة سفلية كبيرة نسبياً.

‌يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Helio G3 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر.

‌يحتوي المعالج علي أربعة أنوية من نوع Cortex A53 بتردد يصل إلى 2.3 جيجا هيرتز.

‌كذلك يتوفر معالج رسوميات GPU من نوع PowerVR GE8320 .

‌يتوفر الهاتف بإصدارين من سعة التخزين : 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 4 جيجا رام أيضاً.

‌الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل.

‌أما عن الخلفية فيأتي الهاتف بإعداد رباعي للكاميرات : الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم التركيز التلقائي PDAF ، الثانية بدقة 5 ميجا بكسل وهي خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide.

‌الثالثة خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل ، وأخيراً كاميرا خاصة بالعزل والتصوير البورترية وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل كذلك.

‌تتوفر الكاميرات بدعم HDR و تصوير الـ Panorama ، كما يوجد أيضاً فلاش ليد.

‌بالنسبة لتصوير الفيديوهات فيدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية عن طريق كلا من الكاميرات الخلفية أو الأمامية.

‌لا يتوفر الهاتف بدعم للسماعات الاستيريو ، لكن مع ذلك يوجد بالهاتف مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌يدعم الهاتف خاصية NFC علي حسب الأسواق والبلد.

‌وكذلك يأتي الهاتف أيضاً مع دعم لشبكات الراديو FM.

‌بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور ، مع دعم لإمكانية فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة كذلك.

‌يدعم الهاتف المستشعرات المختلفة مثل التقارب ، والتسارع ، وكذلك الجيروسكوب .

‌بطارية الهاتف بحجم 5050 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة ، تدعم الشحن بقدرة 10 وات.

‌مدخل الشحن من نوع Type C 2.0 يدعم خاصية On-The-Go أو الـOTG.

‌يتوفر الهاتف بإختيارين من الألوان : الأبيض والأزرق الغامق.

مواصفات هاتف Nokia G20:الكاميرات وتصوير الفيديوهات:مواصفات أخري للهاتف:سعر هاتف Nokia G20:

175$ لنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 2750 جنية مصري.