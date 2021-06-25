دوت الخليج -

خروقات مستمرة بالحديدة وغارات على مأرب

استمرت خروقات قوى العدوان السعودي لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 19 غارة على مأرب وعسير خلال الـ 24 ساعة الماضية. خروقات مستمرة بالحديدة وغارات على مأرباستمرت خروقات قوى العدوان السعودي لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 19 غارة على مأرب وعسير خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكر مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 162 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الفازة والجبلية وإلقاء طائرة تجسسية ست قذائف على الفازة. وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن 12 غارة على مديرية صرواح وست غارات على مديرية رغوان بمحافظة مأرب. واستهدف طيران العدوان بغارة منطقة الربوعة في عسير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : خروقات مستمرة بالحديدة وغارات على مأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.