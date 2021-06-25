100 مصاب على الأقل فى إعصار مدمر جنوب شرق التشيك

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت المتحدثة باسم إدارة الطوارئ المحلية فى التشيك، هيدفيكا كروباكوفا: "يمكننا للأسف أن نؤكد أن هناك ضحايا، لكننا غير قادرين على تحديد عددهم بدقة".
وأشارت كروباكوفا إلى أنه من المبكر ذكر أى تقديرات، موضحة أن هناك عددًا من العالقين تحت الأنقاض، مطمئنة إلى أن عدد الضحايا يفترض ألا يتجاوز العشرة.
وقالت كروباكوفا، إن "التقديرات الأولية تشير إلى إصابة ما بين 100 و150 شخصًا". فيما أعلن مستشفى هودونين، أنه استقبل نحو 200 مصاب.
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