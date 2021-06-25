مقتل 5 جنود باكستانيين إثر هجوم قرب حدود أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وفى بيانه، قال الجيش الباكستانى إن تبادل لإطلاق النار استمر عدة ساعات بين قوات الأمن والمسلحين بعد هذا الكمين. فيما لم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
وصعدت حركة طالبان الباكستانية من هجماتها ضد قوات الأمن فى المنطقة منذ بدء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان المجاورة.
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