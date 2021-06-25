الهند تتخطى 51 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل 51.667 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 1.329 وفاة حراء الإصابة بالفيروس التاجى.





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