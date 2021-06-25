وزارة الحج والعمرة تشرح خطوات الحصول على تصريح الحج وسداد قيمة الباقات عبر نظام سداد

أعلنت وزارة الحج والعمرة أسماء المقبولين في الحج، ودعت المترشحين لاستكمال إجراءات الترشح عبر الدخول على رابط المسار الإلكتروني، وتأكيد الحجز كانت الوزارة قد تلقت أكثر من نصف مليون طلب للحج هذا العام وفق الشروط التي وضعتها، ومن أهمها أن يكون المتقدم للحج يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة أو أمراض خطيرة، وأن يكون من المحصنين ضد فيروس كورونا المستجد سواء بالتطعيم بالجرعتين، أو جرعة واحدة ومر عليها أكثر من 14 يوم، ومن شروط أستكمال طلب الترشح يجب أتباع الخطوات التالية من أجل الحصول على تصريح الحج.

بعد أن تصل رسالة نصية للمقبول في الحج هذا العام,

يقوم المترشح بالدخول إلي رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل والتحقق من بياناته الشخصية المسجلة.

ثم قراءات التعليمات والضوابط العامة الموجودة على الموقع بعناية.

كما يمكن للمترشح أضافه مرافق معه بشرط أن يكون من ضمن المسجلين للحج هذا العام.

تحديد الباقة المناسبة والتي تناسب الظروف الاقتصادية لكل حاج.

إصدار أجور الخدمات وتسديد قيمة الباقة من خلال الدخول على نظام سداد الإلكتروني.

وأخيرا يتم إصدار تصريح السفر بعد إتمام الخطوات السابقة.

أن يكون الحاج من المحصنين والذين يتمتعون بصحة جيدة ولا يعانوا من أي أمراض مزمنة. في حالة أن كان المحصن حصل على جرعة واحدة من التحصين يجب أن يكون مر عليها أكثر من 15 يوم. المتعافي من الإصابة بكورونا شرط أن يكون مر على تعاقيه مدة زمنية لا تقل عن 6 أشهر كاملة بعد الشفاء.

خطوات الحصول على تصريح الحج 1442ضوابط وشروط الحجرابط التسجيل للمرحلة الثانية للحج

يمكن لجميع المقبولين أن يكملوا عملية التسجيل الخاصة بالمرحلة الثانية وتأكيد حجز الطلب، عن طريق الدخول على رابط المسار الإلكتروني وأتباع الخطوات السابق ذكرها، للحصول على التصريح النهائي للحج.

نتائج فرز الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن القبول للحج نهائيا يعتمد على توافر الاشتراطات المطلوبة، وتحقيق المعايير المحددة وتوافر ووجود ألاماكن المتاحة وذالك بحسب ما تم الإعلان عنه سابقاً، ووفق الشروط والضوابط السابق ذكرها من قبل.