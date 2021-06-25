إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تجيز عقار

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تجيز عقارأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، إنها أجازت الاستخدام الطارئ لعقار "أكتيمرا" لعلاج مرضي كورونا في المستشفيات سواء البالغين أو الأطفال.

وأفادت إن العقار يمكن استخدامه لعلاج المرضى الذين يتلقون الكورتيكوستيرويدات، ويحتاجون إلى دعم بالأكسجين أو أجهزة تنفس صناعي أو أكسدة غشائية خارج الجسم.

وأضافت إدارة الغذاء والدواء أن التجارب السريرية أظهرت أن عقار "أكتيمرا" يقلل مخاطر الوفاة والوقت الذي يستغرقه المرضى في المستشفيات للتعافي، موضحة إن العقار غير مصرح باستخدامه خارج المستشفيات.