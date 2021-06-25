أخبار اليمن : "قاصف" تهاجم قاعدة الملك خالد بخميس مشيط

"قاصف" تهاجم قاعدة الملك خالد بخميس مشيط
استهدف سلاح الجو اليمني المسير، فجر اليوم، قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن سلاح الجو المسير استهدف بطائرة قاصف 2k قاعدة الملك خالد في خميس مشيط وكانت الإصابة دقيقة.
وأشار إلى أن هذا الإستهداف يأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان واستمرار الحصار على الشعب اليمني.
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