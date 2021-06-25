حريق ضخم في "أربيل مول".. وإشارات لإهمال معايير السلامة

شب، صباح الجمعة، حريق ضخم في مجمع "أربيل مول" التجاري، في عاصمة إقليم كردستان العراق، والذي أسفر عن وقوع أضرار مادية جسيمة.

وبحسب مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل، فإن الحريق اندلع في الخامسة صباحا، مضيفة أن 9 فرق إطفاء شاركت في إخماد الحريق، الذي خلف أضرارا كبيرة في المحلات التجارية داخل المول .

ولحسن الحظ، فإن الحريق نشب في ساعات الصباح الباكر، قبل أن يفتتح المجمع التجاري أبوابه أمام المتسوقين، وإلا فإن وقوع الخسائر البشرية كان سيكون أمرا محتوما.

واقتصرت الأضرار جراء هذا الحريق الضخم على الخسائر المادية، التي تقدر بمئات آلاف الدولارات، كون المجمع المحترق بشكل شبه كامل بطوابقه الثلاثة، يضم عشرات المحال التجارية مختلفة الاختصاصات.

ولم تتضح بعد أسباب الحادثة، حيث تتواصل التحقيقات حولها، وإن أشار بعض أصحاب المحال التجارية إلى وجود "تقصير من قبل الجهات المسؤولة، لجهة توفير أنظمة استشعار الحرائق والأبخرة ومعدات الإطفاء ومكافحة الكوارث في المبنى".

وفي هذا السياق، يقول صاحب أحد المحال التجارية المتضررة في المول المحترق، في حديث مع موقع "دوت الخليج": "هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة مع الأسف، حيث سبق أن شهدنا حوادث مماثلة في هذا المول، نتيجة الإهمال وعدم مراعاة شروط السلامة".

ويتابع: "النتيجة كما ترون خسرنا عشرات آلاف الدولارات من البضائع التي احترقت هكذا بكل بساطة".

ويرى المعلقون على الحادثة في منصات التواصل الاجتماعي، أن ثمة "تقصيرا كبيرا في آليات أنظمة السلامة وإطفاء الحرائق والماسات الكهربائية، حيث تغيب الرقابة والمتابعة من قبل الجهات الحكومية كالدفاع المدني ووزارة الصحة وغيرها، التي يجدر بها وضع ضوابط ومعايير صارمة لا بد من توفرها في كافة المجمعات والأسواق التجارية، لإعطائها التراخيص".

يذكر أن مجمع "أربيل مول" يقع في شارع الثلاثين بالعاصمة أربيل، التي تشتهر بمجمعاتها التجارية الأضخم والأكثر، على صعيد العراق ككل.