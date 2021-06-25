عاجل.. إصابة 15 من قوات حفظ السلام إثر انفجار قاعدتهم العسكرية فى مالى

جدة - نرمين السيد - وأشارت الأنباء إلى أن ضحايا الانفجار بينهم جنود ألمان، دون توضيح حالتهم الصحية. وتتصاعد وتيرة العمليات الإرهابية فى مالى خلال الأونة الآخيرة، حيث أعلنت هيئة الأركان الفرنسية قبل يومين، إصابة 6 جنود فرنسيين و4 مدنيين ماليين بجروح فى جوسى بوسط مالى، إثر انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحارى لدى مرور آلية تابعة لقوة برخان، المهمة العسكرية الفرنسية لمكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل.

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