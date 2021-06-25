البرلمان الألمانى يوافق على تمديد مهمة الجيش فى كوسوفو ولبنان

جدة - نرمين السيد - وافق البرلمان الألمانى، ليلة الجمعة، على تمديد مهمة القوات الألمانية فى كوسوفو وقبالة السواحل اللبنانية، وذلك فى إطار مهمة "كفور"، التى يقودها حلف شمال الأطلسى "الناتو"، إذ لا يزال من الممكن إرسال ما يصل إلى 400 جندى ألمانى إلى كوسوفو.





وبحسب التقارير الألمانية، تهدف المهمة الألمانية فى دولة البلقان اليوغوسلافية السابقة إلى تأمين النظام العام، ودعم إقامة نظام سلمى مدنى، حيث يتواجد الجنود الألمان في كوسوفو منذ عام 1999. كما يسمح البرلمان بمشاركة نحو 300 جندى ألمانى ضمن بعثة "اليونيفيل" التابعة للأمم المتحدة، للعمل فى مهام منع تهريب الأسلحة إلى لبنان، وبالتالى المساهمة فى استقرار الشرق الأوسط.

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