قتيل وجريحان فى إطلاق نار بمركز تجارى بولاية ماريلاند الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، أكدت شرطة المدينة، فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، أن حادث إطلاق النار وقع فى مركز "وودمور تاون" التجارى، وأن التحقيق جار فيه، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.
وبحسب قناة "فوكس 5"، أكد مسؤولين فى مقاطعة برنس جورج، أن أحد المصابين فى حالة خطرة، إذ تعرض لجروح بالغة تهدد حياته.
كما أوضح قائد شرطة جليناردين، فيليب أودونيل، أن الحديث يدور على الأرجح عن تبادل لإطلاق الرصاص بين شخصين أمام مطعم تابع لمجمع المركز التجارى، ورجح أن الهجوم لم يكن عشوائيا، إلا أنه لا يملك أى معلومات عن أشخاص مشتبه بهم.
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