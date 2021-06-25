ماكرون: أوروبا تحتاج للحوار مع روسيا ومواجهة الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، على أهمية الحوار مع روسيا لأجل استقرار أوروبا، لافتًا إلى أهمية أن يكون هذا الحوارطموحًا وحازمًا بشكل لا يتم فيه التنازل عن شئ على صعيد القيم والمصالح الأوروبية.





وفى مؤتمر صحفى، منذ قليل، نقلته إذاعة "مونت كارلو"، قال ماكرون: "ناقشنا خلال القمة الأوروبية الحاجة لتوحيد النهج فيما يتعلق بروسيا، أكدنا ضرورة مواجهة الهجرة غير الشرعية"، وذلك قبيل حضور قمة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل. وكان المتحدث باسم الرئيس الروسى ديمترى بيسكوف، كشف عن تأييد الرئيس الروسى لوضع آلية حوار واتصالات مع الاتحاد الأوروبى. كذلك، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاتحاد الأوروبى لإقامة تواصل مباشر مع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، من أجل محاولة تحسين العلاقات، داعية إلى توفير محافل للحوار.

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