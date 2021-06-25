تمويل شخصي سلفة بدون كفيل أو تحويل راتب للمواطنين بالمملكة هناك تمويلات شخصية بدون راتب، أو موافقة كفيل، من بنوك وشركات، تقدم التمويلات الشخصية، ومن الشركات التي تتيح هذه التمويلات، الشركة السعودية للتمويل، شركة متاجر للتمويل، شركة المرابحة المرنة للتمويل، وشركات اخري كثيرة بالمملكة، وتقدم أيضا بنوك كثيرة التمويلات الشخصية، وهناك برنامج سلفة، يمكن من خلاله الحصول على تمويل شخصي، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تسهل التمويل، فمن اهم الخدمات التمويلية هي القروض الشخصية، فهي تلبي احتياجات الشباب والأسر، لإنشاء مشروع، أو شراء شقة، أو زواج، ومن خلال هذا التقرير سنتكلم على برنامج سلفة، ومميزاته وجميع ما يخص البرنامج للحصول على التمويل الشخصي.

تمويل شخصي سلفة بدون كفيل أو تحويل راتب للمواطنين بالمملكة

برنامج سلفة تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل راتب:

سلفة أول منصة سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي. تمنح تمويل شخصي سريع. ثم يعمل البرنامج علي استخدام التقنيات المالية. وأيضا رفع مستويات التعاملات البنكية. توفر تمويلات شخصية بدون كفيل ولا تحويل راتب. ثم تسعي سلفة الارتقاء بمستوى التعاملات البنكية للعملاء.

إجراءات الحصول علي تمويل سلفة

يتيح برنامج سلفة بالمملكة، التابع إلي مؤسسة النقد العربي السعودي، إمكانية الحصول على التمويلات الشخصية، من خلال اتباع بعض الإجراءات التي تسهل علي العميل الحصول علي التمويل وهي:

تحديد قيمة التمويل: يجب تحديد قيمة التمويل، ثم فترة السداد المناسبة للعميل، حتى لا يتأثر المركز المالي للعميل. تسجيل البيانات المطلوبة: يتطلب تعبئة البيانات المطلوبة، البيانات الشخصية، الحالة المالية، ثم بيانات العمل،وفى حالة اكتمال البيانات تتقدم بالطلب. استلام قيمة التمويل: بعد التحقق من صحة البيانات، يتم وضع التمويل وتحويله في الحساب البنكي الشخصي، ومن ثم تبدأ عملية السداد للتمويل، ويتيح البرنامج جدولة عملية تسديد القرض.

الدخول إلي منصة سلفة الإلكترونية. ستظهر صفحة خاصة لتعبئة البيانات الشخصية، رقم الهوية، رقم الجوال، البريد الإلكتروني. ثم يتطلب منك كتابة كلمة المرور. ثم قم بالموافقة علي صحة البيانات والأحكام والشروط. وبعد ذلك الضغط علي مربع تسجيل. سترسل رسالة على الجوال في حالة الموافقة.

لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاما ولا يزيد عن ستون عاما. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يكون علي راس العمل ثلاثة اشهر للقطاع الحكومي، أما الخاص ستة اشهر. لا يشترط التمويل تحويل الراتب أو كفيل. الحد الأدنى للراتب أربعة ألف ريال سعودي.

تحقيق الالتزامات المالية للعميل. تساعد أيضا في تحقيق الاتزان المالي للعميل وأسرته وتمنحه فائض لسد العجز. يتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية. فترة سداد مناسبة للعميل، ومجدولة حسب ظروفه المالية. إيداع التمويل بسرعة وسهولة في الحساب الشخصي للعميل. هامش ربح تنافسي.

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