“الان” نتائج فرز الحج والعمرة لعام 1442 لحجاج بيت الله الحرام عبر موقع الماسر الالكترونى التابع لوزارة الحج والعمرة

نتائج فرز الحج والعمرة لعام 1442 لحجاج بيت الله الحرام، زادت عملية البحث حول محرك البحث جوجل فى المملكة العربيه السعوديه من أجل عن نتائج فرز الحج والعمرة لعام 1442، وكذلك بعد ان تم اغلاق باب التسجيل الالكترونى عبر موقع المسار الالكترونى التابع لوزارة الحج والعمرة فى المملكة العربيه السعوديه وذلك كان يوم الاربعاء الماضي الموافق 13 ذو القعده عام 1442، ومن المتوقع زياده نسبه البحث وهذا لمعرفة أسماء الفائزين فى قرعه الحج والعمرة لهذا العام.

نتائج فرز الحج والعمرة لعام 1442 لحجاج بيت الله الحرام

صرح مصدر مسؤول من داخل وزارة الحج والعمرة فى المملكة العربيه السعويه انه قد بلغ عدد المتقدمين لهذا من داخل السعوديه ما يقرب الى 500 الف حاج، ومن المنتظر الان أعلان النتيجه النهائيه لقرعة الحج والعمرة يوم 15 ذو القعده عام 1442، وأكدت وزارة الحج والعمرة انه من شروط التقدم للحج والعمرة الحصول على جرعتى لقاح ضد فيروس كورونا ويكون معه شهاده تثبت من وزارة الصحه السعوديه انه تم أخذ جرعتى اللقاح.

نتائج فرز الحج والعمرة لعام 1442 لحجاج بيت الله الحرام

صرح الدكتور عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة بالمملكة العربيه والسعوديه، انه يمكن الان لجميع المتقدمين للحج والعمرة الاستعلام عن نتائج فرز الحج عبر موقع المسار الالكترونى عن طريق أسم المتقدم والرقم الوطنى الخاص به، وأكد أيضا ان وزارة الحج والعمرة ملتزمة بجميع الاجرءات الاحترازيه وهذا لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد19) لهذا العام، حيث أكد انه ستطبق نظام التباعد الاجتماعى بين حجاج بيت الله الحرام والالتزام بأرتداء الكمامات الطبيه لجميع الحجاج لهذا العام.

نتائج فرز الحج والعمرة لعام 1442 لحجاج بيت الله الحرام

وسوف نوافيكم الان من خلال موقعنا خطوات استعلام نتائج فرز الحج والعمرة لعام 1442 لحجاج بيت الله الحرام